Валерий Карпин: "Получил удовольствие от игры"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 10-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:1) заявил, что игра команды доставила ему удовольствие.

- Возможно, вашу систему игры просто раскусили и вашим соперникам стало проще? Может, стоит что-то поменять?

- Что именно менять?

- Схему игры.

- И пропускать пять? У нас есть система под имеющихся игроков.

- А вы получили удовольствие от сегодняшней игры?

- Надо не только на результат смотреть, но и на игру. От игры получил удовольствие, от результата нет.

- Но "Ростов" практически не забивает в позиционных атаках. Как это решить?

- Спросите у больших команд - что они делают против насыщенной обороны, с которой сталкиваются почти каждый матч. Всегда ли выигрывают большие команды, хотя у них игроки по 15-20 миллионов? "Спартак" попал в наши ворота 1 раз за весь матч, а мы сегодня создали гораздо больше. (Юрий Плохотниченко)

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