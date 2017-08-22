Валерий Карпин: "Пока рано оценивать Пашалича"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "России 24" высказал свое мнение по поводу трансферной кампании красно-белых. По его словам, новых игроков оценивать пока рано.

– Много "Спартаку" нужно новых футболистов, чтобы выйти на новый уровень, учитывая, что впереди Лига чемпионов? Те, которые пришли, могут помочь в этом?

– Мало еще времени прошло, чтобы рассуждать, кто на каком уровне может играть. Пашалич как минимум не хуже уже имеющихся, а, возможно, и лучше. Но пока рано оценивать по двум-трем матчам даже тех, кто в "Спартаке" уже давно есть.