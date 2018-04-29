Валерий Карпин: "Победа над "Тосно" – на жилах, на эмоциях, на желании"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Тосно" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России выразил уверенность в том, что дубль в ворота команды из Ленинградской области придаст уверенности нападающему Элдору Шомуродову. Также специалист отметил, что игра разделилась на два отрезка – до удаления полузащитника соперников Александра Макарова на 25-й минуте, и после него.

– Назовете ли вы этот матч победой на классе?

– Нет. На жилах, на эмоциях, на желании – да. С 25-й минуты играли против десятерых, если бы легко выиграли – это было бы на классе.

– Вы не реализовали множество моментов. Фортуна отвернулась?

– Мысли разные витают в голове конечно. В перерыве сказал что надо продолжать так же, и если продолжим с тем же напором, то так или иначе забьем.

– Довольны ли игрой в целом?

– Об игре в привычном понимании можно говорить, только пока команды были в равных составах. И кстати, этот период в чем-то понравился даже больше, чем когда играли в большинстве. Понравился прессинг, и вообще многие вещи, но беря во внимание только 25 минут первые.

– Две домашние победы помогут вам психологически?

– Психологически любая победа помогает. С "Рубином", конечно, хотелось бы большего, но даже ничья в Казани хорошо влияет на психологию.

– Шомуродов сделал дубль. Проблема ли сейчас будет для вас выбрать между ним и Сигурдарсоном?

– За неделю до следующей игры говорить о выборе неправильно. Тем более публично. Например, Сигурдарсон получил повреждение неделю назад на предматчевой тренировке, так что много может случиться за неделю. Конечно, Шомуродов и с "Рубином" хорошо выглядел, попал там в перекладину, так что эти игры и голы придадут ему уверенности. Вообще хорошо, что стали забивать те люди, которым раньше это не удавалось – тот же Байрамян, кстати.

– А почему он не попал в состав сегодня?

– Он попросил замеру в игре с "Рубином" и не вполне восстановился

– Вы собирались выпустить на замену Маера, но потом внезапно вышел Макеев...

– Тут все просто. Калачев попросил замену и мы собирались выпустить Маера. Но тут же Ионов пожаловался на заднюю поверность бедра, и пришлось выпускать Макеева. Меняли русского на русского, иначе засчитали бы поражение. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)