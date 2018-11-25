Валерий Карпин: "Петербург – не родной город для Ионова. Он из Кингисеппа"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему дал мало игрового времени хавбеку клуба Алексею Ионову в матче 15-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2). Петербуржский клуб – родной для полузащитника. В "Зените" он начал профессиональную карьеру в 2007 году и защищал его цвета до 2012 года.

– Почему так мало сыграл Ионов, один из лидеров команды? Тем более, в родном городе.

– Он разве из Петербурга? Он из Кингисеппа.

– Ну почти...

– А я из Нарвы, и что теперь? Тоже недалеко. Сыграл мало, потому что сегодня играл Зуев, а Ионов провел две игры за сборную.

– После матча с "Краснодаром" вы говорили, что не знаете, как натренировать игру в обороне после аутов. Сегодня "Ростов" снова пропустил таким образом. Изменилось ли как-то ваше мнение?

– Никто не знает, как это натренировать. Внимание и концентрация – больше ничего здесь нет. Вот, над чем нужно работать. Тот игрок, который скидывает, никогда гол оттуда не забьет. (Егор Бычков)