Валерий Карпин: "Паредес или Фернанду? Возьму обоих"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник красно-белых Фернанду играет не хуже, чем в прошлом году. По мнению российского специалиста, просто из-за неудачной игры на старте сезона люди пытаются найти тех, кто якобы играет хуже.

– Главной дуэлью матча "Зенит"​ – "Спартак" называли противостояние Паредес – Фернанду. Как считаете, почему бразилец смазал старт сезона?

– Не стал бы так говорить. В том году он начинал так же, но тогда команда побеждала, и все было в порядке. Сейчас "Спартак" теряет очки, поэтому начинаются поиски тех, кто якобы играет хуже.

– Но в том году Фернанду имел лишний вес, и это стало фактором, из-за которого он и начал неудачно. Сейчас с этим все нормально, но ведь что-то не так.

– А может быть, не все нормально? Может, у него и теперь лишний вес? Не исключено, что это просто не так заметно – понятно, что шутка, но как вариант. Никто со стороны не знает точных данных о физическом состоянии Фернанду.

– Представим, что вам делать выбор между Паредесом или Фернанду. Кого предпочтете?

– А зачем? Они могут и вместе играть. Возьму обоих. (Сергей ЕГОРОВ)

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