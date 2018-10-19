Валерий Карпин - о поражении от "Локо": "Вы видели проблемы? Я - нет"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 11-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:2) заявил, что замены усилили игру команды.

- Во втором тайме мы играли концентрированно, как и в первом, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - После второго пропущенного гола нам надо было чуть больше раскрываться. Первый гол начался с аута? Надо всегда концентрацию поддерживать, пока игра не закончилась. Замены усилили игру? Усилили. И что? Вы видели проблемы? Я - нет.

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