Валерий Карпин - о планах на зиму: "Работать планируем. Если одним словом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0) заявил, что команда имела моменты. По его словам, не стоит подводить промежуточные итоги.

- Ваш коллега Виктор Гончаренко заявил, что результат в пользу конкурентов. Вы согласны?

- С этой точки зрения - да, любая ничья такова. Мы все болеем за ничьи в матчах других команд.

- Третью игру "Ростов" не может забить. Сбился прицел?

- Самое страшное - это не когда не забиваешь, а когда моменты не создаются. Сегодня, наверное, сказать такое нельзя, особенно по первому тайму. Но сбился не сбился - надо что-то поправлять.

- Можете подвести итоги первого круга?

- Промежуточных итогов не надо. Надо каждую игру играть и пробовать набирать очки. А в конце сезоне посмотрим где мы находимся. А так по первой части сезона можно сказать, что если в обороне плюс-минус достойно играем, то в атаке конечно надо улучшать. Понятно, что оборону легче отработать чем атаку. Ну будут сборы - будем работать над этим.

- Что именно вы планируете делать, чтобы улучшить игру в атаке и реализацию моментов? Например, перейти на игру в четыре защитника или купить новых игроков?

- Работать планируем, если одним словом. (Юрий Плохотниченко)