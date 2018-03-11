Валерий Карпин: "Ничья с “Зенитом” - нормально, но полного удовлетворения нет"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин считает, что ничейный результат с "Зенитом" (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России является хорошим результатом, но при этом полного удовлетворения нет. При этом специалист уклончиво ответил на вопрос журналиста о том, был ли пенальти на Тимофее Калачеве во втором тайме.

На 62-й минуте хавбек упал в штрафной "Зенита" после контакта с защитником сине-бело-голубых Михой Мевлей. Главный арбитр матча Алексей Еськов принял решение не назначать пенальти.

- Как вам итог - по игре ли счет?

- Полностью не удовлетворены, конечно, голевых моментов у нас было много в первом тайме. В обороне сыграли здорово, по сути, у "Зенита" из возможностей были только стандарты, тот же удар Заболотного в перекладину был после штрафного. Очко - это нормально, потому что это “Зенит", но полного удовлетворения нет.

- Вы успели посмотреть повтор момента с Калачевым - был ли пенальти?

- Видел. Если вы видели, то скажите - был пенальти?

- Был, ему на ногу наступили...

- Ну а чего тогда меня спрашиваете? (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Напомним, после 22 туров команда Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре дончане 17 марта на выезде сыграют с тульским "Арсеналом".