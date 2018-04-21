Валерий Карпин: "Ничьей удовлетворены. Но мы всегда играем на победу"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей в матче с "Рубином" в матче 27-го тура чемпионата России (1:1) подчеркнул, что на его команду давит ответственность за результат. Ростовчане занимают 11-е место в таблице, в трех очках от зоны плей-офф.

- Учитывая, что пропустили первыми, ничьей удовлетворены, - цитирует официальный сайт "Рубина" Карпина. - Но, конечно, всегда играем на победу.

- Были шансы победить?

- Были. Но могли и пропустить. Результат слишком довлеет над игроками. Гол в наши ворота помог расслабиться и наладить игру.

- Будете уделять время молодежи в оставшихся матчах?

- А мы не уделяем? Не нужно смотреть в паспорта. Главное, чтобы они помогали "Ростову" выигрывать.

- Байрамян и Паршивлюк были самыми активными в вашей команде. Это центр просел или фланги были активными?

- В обороне или в атаке? В схеме с тремя защитниками важно, чтобы фланговые игроки работали активно.