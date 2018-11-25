Валерий Карпин: "Ничего неожиданного в схеме Семака не было"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) поделил игру на три отрезка. По его словам, только во второй фазе команда делала то, что должна.

– Ваша команда показала действительно играющий футбол, хотя против "Зенита" многие выставляют "автобус". Вы решили не изменять своему стилю или посчитали, что хозяев можно победить в открытой игре?

– Игру можно разделить на три фазы. Первая – стартовые 10-15 минут. Думаю, игроки перенервничали, когда вышли – не выполняли то, что должны были выполнять. Потом вторая – взяли себя в руки и начали делать то, что должны. После удаления – третий отрезок, когда мы проигрывали и вынуждены были больше играть в атаку.

– Готовились ли вы к схеме Семака с тремя чистыми защитниками?

– Когда увидели состав, было понятно, что они будут играть в три центральных. Единственное, было неясно, кто сыграет на противоположном от Мака фланге. Ничего неожиданного не было, в раздевалке обо всем сказали.

– Семак перед матчем сказал, что будет играть по схеме 4-4-2. Удалось ли ему вас запутать? И есть ли в вашем штабе человек, который отслеживает высказывания оппонента перед матчем?

– Отслеживать высказывания – для чего? Не понимаю. Если отслеживать, можно запутаться. (Егор Бычков)