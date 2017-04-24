Валерий Карпин: "Неправда, что у меня есть предложение от "Рубина"

Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин опроверг информацию о том, что у него есть вариант в межсезонье возглавить "Рубин". Как стало известно, кандидатура Карпина может быть рассмотрена руководством казанского клуба в том случае, если будет принято решение летом заменить Хави Грасию на другого специалиста.
– Правда, что у вас есть предложение от "Рубина"? – вопрос Карпину.
– Неправда.
– Оно вам было бы интересно?
– Это неправда.
Напомним, что сейчас Карпин занимает пост главного редактора футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ". Казанцы же после 24 туров занимают 11-е место с 29 очками. (Сергей ЕГОРОВ)
Fajyz
Кононов свободен, если что.
19:48
spartak-msk
Вполне реальный и разумный вариант, учитвая большое количество игроков из испанского чемпионата. Карпин бы болотце это встряхнул. Верим!
19:34
serenky25
А что? Можно из команды матч тв игроков подписать будет. Он их уже знает...
19:30
rusfed 2.0
Несчастному Рубину для полного счастья только Карпина и не хватало
19:08