18:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Неправда, что у меня есть предложение от "Рубина"

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Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин опроверг информацию о том, что у него есть вариант в межсезонье возглавить "Рубин". Как стало известно, кандидатура Карпина может быть рассмотрена руководством казанского клуба в том случае, если будет принято решение летом заменить Хави Грасию на другого специалиста.

– Правда, что у вас есть предложение от "Рубина"? – вопрос Карпину.

– Неправда.

– Оно вам было бы интересно?

– Это неправда.

Напомним, что сейчас Карпин занимает пост главного редактора футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ". Казанцы же после 24 туров занимают 11-е место с 29 очками. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Fajyz

Кононов свободен, если что.

19:48

spartak-msk

Вполне реальный и разумный вариант, учитвая большое количество игроков из испанского чемпионата. Карпин бы болотце это встряхнул. Верим!

19:34

serenky25

А что? Можно из команды матч тв игроков подписать будет. Он их уже знает...

19:30

rusfed 2.0

Несчастному Рубину для полного счастья только Карпина и не хватало

19:08