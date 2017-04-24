Валерий Карпин: "Неправда, что у меня есть предложение от "Рубина"

Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин опроверг информацию о том, что у него есть вариант в межсезонье возглавить "Рубин". Как стало известно, кандидатура Карпина может быть рассмотрена руководством казанского клуба в том случае, если будет принято решение летом заменить Хави Грасию на другого специалиста.

– Правда, что у вас есть предложение от "Рубина"? – вопрос Карпину.

– Неправда.

– Оно вам было бы интересно?

– Это неправда.

Напомним, что сейчас Карпин занимает пост главного редактора футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ". Казанцы же после 24 туров занимают 11-е место с 29 очками. (Сергей ЕГОРОВ)