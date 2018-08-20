Валерий Карпин: "Нельзя сказать, что игра шла в одни ворота"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после разгрома "Енисея" (4:0) в матче 4-го тура чемпионата России подчеркнул, что неубедительное начало матча не вызвало у него тревоги.

- Второй подряд матч команда начинает так, что это вызывает тревогу у болельщиков. Почему?

- Наверное, я смотрел матч как-то иначе. В начале не было никакой тревоги. Были 10-15 минут, когда мы отдали мяч, перешли в позиционную оборону. Были проблемы при стандартах - угловые, ауты, с них возникали моменты, а в остальном все было нормально. Но это вид со стороны.

- Согласны ли вы с тем, что счет не отражает соотношение сил?

- Конечно, нельзя сказать, что игра шла в одни ворота. У "Енисея" были две перекладины, штанга, были и другие проблемы у наших ворот. Но сегодня порадовала реализация. Моменты в концовке уже навреное не наша заслуга - "Енисей" подраслабился при 4:0.

- Удовлетворены реакцией команды на проигрыш "Крыльям"?

- Удовлетворен и результатом, и настроем. То что кому-то что-то показалось в первом тайме - ну бывает. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)