Валерий Карпин: "Не вижу минусов в том, что сейчас "Ростов" сыграет с сильными соперниками"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин сказал, что не видит ничего плохого в том, что его команда сыграет с сильными соперниками на данном этапе подготовки к сезону.

- Не вижу минусов в том, что мы сейчас сыграем с сильными соперниками. Есть только плюсы в том, что мы встретимся с хорошими командами - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ". - Сыграть с ними даже на этой стадии - ну ОК. Состав команды до турнира я не знал. Почему? Рано еще. Кто-то придет, кто-то уйдет. Кто как будет готов - тот и будет играть. Что важнее - победа на турнире или отработка своего видения футбола? Однозначно - реализация того, что мы делаем на тренировках. Победа на этом турнире, мягко говоря, неважна. Вряд ли мы свежее других команд. Скорее наоборот, более уставшие. Рано вышли из отпуска, потому что 24 февраля мы играем на Кубок.

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