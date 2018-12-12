Валерий Карпин: "Не удивился, когда обратились из "Спартака"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" подтвердил информацию о том, что к нему с предложением возглавить команду обращался "Спартак". По словам 49-летнего специалиста, его не удивило, что красно-белые вышли на связь.

- Осенью на вас выходил "Спартак". Было приятно получить такое предложение?

- Обращались, да. И?

- Это признание того, что расставание с вами – ошибка?

- А если бы не обратились - не было бы такого признания? Мне кажется, результаты команды говорят сами за себя. Причем я не один год беру.

- Удивились, когда красно-белые вышли на связь?

- Если честно, не удивился.

- Почему не ушли - большой клуб, великолепные финансовые условия.

- Потому что уже работал в "Спартаке" и знаю, что это такое. Но главное в другом - руководство "Ростова" доверило мне команду, поверило в меня как в тренера и, считаю, что было бы неправильно на полпути бросать коллектив. Под ним имею в виду не только футболистов, а клуб в целом. (Сергей Егоров)

Полную версию интервью Валерия Карпина читайте в скором времени на "СЭ"