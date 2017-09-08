Валерий Карпин: "Не понимаю, чем Петкович заслужил место в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "СЭ" признался, что не понимает, чем защитник Марко Петкович заслужил приглашение в стан красно-белых. По мнению специалиста, 25-летний серб не соответствует уровню Лиги чемпионов, где играть московской команде.

– Первое приобретение Карреры этим летом – Петкович.

– И?

– Вы увидели в сербе уровень, соответствующий Лиге чемпионов?

- Нет.

– В таком случае понимаете, чем он заслужил место в "Спартаке"?

– Нет. Не исключено, что это приобретение на будущее. Может быть, через полгода раскроется. Петкович же считанное число матчей пока провел. (Сергей ЕГОРОВ)

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