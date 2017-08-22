Валерий Карпин: "Не могу сказать, что прошлый чемпионат России был скучным"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "России 24" рассказал, в каком статусе он видит себя сейчас, а также отметил, что нового он увидел в наступившем чемпионате России.

– Тренер Валерий Карпин?

– Сейчас – да. Наверное, уже не футболист, это точно.

– Вы говорили, что прошлый чемпионат был одним из самых скучных и слабых за последние шесть-семь лет. Когда ждали сезон, надеялись, что он будет лучшим? Были предпосылки?

– Надеялся – да. Я бы не сказал, что он был самым скучным по интриге или каким-то матчам. Другое дело – уровень чемпионата с уходом таких больших денег, которые были в 2011, 2012 или 2013 годах, падает. Так происходит в любом чемпионате и наш – не исключение. Это нормально. Уходят деньги – уходят хорошие футболисты.

Я не могу сказать, что он был скучным. Для разбора или с точки зрения тактики первые туры можно было посмотреть и увидеть какие-то наработки команд.

Потом, в принципе, все то же самое. Многие команды как играли непонятно как, так и продолжали играть. Или, например, тоже было понятно, как играет команда Курбана Бердыева. Ничего нового с точки зрения тактики или построения новых схем увидеть было нельзя. Как выполняются схемы на поле – другой вопрос.

– В этом году что-то новое удалось увидеть?

– Нет. Не сказал бы, что что-то новое. Многие команды продолжают так же играть в пять защитников. "Зенит" при Манчини перестроился на 4-4-2. При Луческу это 4-2-3-1. Появляются новые футболисты. Как эти игроки вписываются в тот или иной состав – самое интересное. Пока во всяком случае.