Валерий Карпин: "Не факт, что Боккетти при мне был самым высокооплачиваемым"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил в интервью "СЭ", что не уверен, были ли Сальваторе Боккетти самым высокооплачиваемым футболистом красно-белых при нем. При этом он подчеркнул: итальянец заслуживал своих денег.

– Самым высокооплачиваемым футболистом в "Спартаке" при вас был Боккетти. Заслуженно?

– Я не помню, был ли он самым высокооплачиваемым.

– Федун сказал – Боккетти номер один по зарплате.

– Я вас умоляю! Всё, что слышите от Леонида Арнольдовича, делите как минимум на два. Полагаете, он помнит все зарплаты футболистов?

– Должен. Платит же эти деньги.

– Так вот отвечаю – не помнит. Я-то не всё помнил! В общем, не факт, что Боккетти был самым высокооплачиваемым. Ну и неважно. Заслуживал ли? По мне – да. Лидерские качества, отношение к делу. Какой пример подает, как заводит товарищей по команде. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

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