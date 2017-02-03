07:30 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Не факт, что Боккетти при мне был самым высокооплачиваемым"

0
0
0
2

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил в интервью "СЭ", что не уверен, были ли Сальваторе Боккетти самым высокооплачиваемым футболистом красно-белых при нем. При этом он подчеркнул: итальянец заслуживал своих денег.

– Самым высокооплачиваемым футболистом в "Спартаке" при вас был Боккетти. Заслуженно?

– Я не помню, был ли он самым высокооплачиваемым.

Федун сказал – Боккетти номер один по зарплате.

– Я вас умоляю! Всё, что слышите от Леонида Арнольдовича, делите как минимум на два. Полагаете, он помнит все зарплаты футболистов?

– Должен. Платит же эти деньги.

– Так вот отвечаю – не помнит. Я-то не всё помнил! В общем, не факт, что Боккетти был самым высокооплачиваемым. Ну и неважно. Заслуживал ли? По мне – да. Лидерские качества, отношение к делу. Какой пример подает, как заводит товарищей по команде. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Карпина

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

PitersS Почему рабы из своего кармана передают деньги олигархам. у вас деньги из карманов уплывают у них прибавляются.

10:20 3 февраля

PitersS

Деньги не свои, не заработанные-чего их считать.

09:02 3 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ