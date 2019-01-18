Валерий Карпин: "На 99,9% Еременко против "Спартака" в Катаре играть не будет"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал переход полузащитника Романа Еременко.
– Серьезное усиление команды?
– Да, переходом удовлетворен. Очень хороший футболист, высокого класса.
– Можно говорить об особом характере предстоящего матча на турнире в Катаре?
– Почему?
– Вы работали тренером в "Спартаке", Роман совсем недавно там играл.
– Но я работал довольно давно. Кроме того, Роман на 99,9% не сыграет со "Спартаком".
– Почему?
– Потому что игра уже через два дня, Роман только-только к нам присоединился.
– С Еременко команда будет решать принципиально иные задачи?
– Это покажет только время. Мы рассчитываем, что Роман нас усилит, поможет команде. (Сергей Егоров)
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