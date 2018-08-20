Валерий Карпин: "Мне непринципиальны матчи против бывших партнеров"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после разгрома "Енисея" (4:0) в матче 4-го тура чемпионата России, что встречи с бывшими партнерами не влияют на подготовку к матчам. Красноярцев возглавляет Дмитрий Аленичев, игравший с Карпиным в "Спартаке" и сборной России.

- Вы специально решили отказаться от тактики навесов?

- А как в контратаке навесы использовать? В позиционной атаке мы их применяем, но позиционных атак у нас не было почти сегодня, особенно по сравнению с матчем с "Крыльями".

- Заметили ли вы, что зрителей сегодня было почти на 10 тысяч меньше?

- Даже не знал сколько именно. Наверное поражение от "Крыльев" сказалось. Хотелось бы позвовать всех поддерживать нас, потому что простых матчей в этом чемпионате не былвает. Грех не ходить на такой стадион.

- Принципиально ли вам играть против бывших партнеров или может, как-то особенно интересно?

- Как будто кто-то из нас задумывается хоть на секунду, что играем против Ледяхова, или Аленичева, или Тихонова. Играет "Ростов" против "Енисея", "Крылья" против "Ахмата" и так далее.

- Но у всех у вас была общая школа - Романцева...

- Романцев учил чему и кого? Школа может и одна но задачи разные и набор игроков разный. Если у нас тут были Месси, Хави и Иньеста, это один разговор, если те, играет в российской лиге - другой. Если мы начнем играть в стилистике "Барселоны", нам забьют пять и мы поедем домой. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)