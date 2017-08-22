Валерий Карпин: "Локомотив" может бороться за место в тройке"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "России 24" оценил возможности "Локомотива" в борьбе за чемпионство.

– Хорошее начало "Локомотива" – стечение обстоятельств, фарт или оно логично?

– Если посмотреть все результаты "Локо", то нет такого ощущения, как, например, от матчей с "Зенитом". Питерцы в матчах, которые складываются тяжело, могут додавить за счет игры, действий и созданных моментов. В "Локомотиве", по первым турам, такого нет. С "Тосно" не додавили и еще пропустили. Преимущества "Локо" ни в одном из матчей пока не было. Хорошо, что он набирает очки, что придает всем уверенности.

– Семин замены сделал правильно в матче со "Спартаком"?

– Против десятерых спартаковцев – да.

– Не верите, что "Локо" будет бороться с "Зенитом" за чемпионство?

– За чемпионство – нет. Тяжело. За место в тройке – да.

– Руководство клуба само не уверено в будущем Семина...

– Это вопрос не к нам. Мы можем говорить о футболе, о том, что результат есть. Очки набирает, находится наверху. Думаю, и будет там находиться. Бороться за первое место, наверное, будет сложновато.