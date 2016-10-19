Валерий Карпин: "Лидерство "Спартака" для меня не сюрприз"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул в интервью "СЭ", что лидерство красно-белых в премьер-лиге не стало для него сюрпризом. Он также отметил, что руководство клуба поступило правильно, обозначив позицию по поводу Массимо Карреры.

– На прошлой неделе сразу три руководителя "Спартака" выразили поддержку Массимо Каррере в Тарасовке на пресс-конференции. Удивлены? - вопрос Карпину.

– Нет. Все правильно. Появился слух в прессе о недоверии итальянцу. Клуб выступил и обозначил свою позицию.

– Константин Сарсания в интервью "СЭ" сказал, что по уровню состава, по его сбалансированности "Спартак" – только пятый в чемпионате. Как вы считаете?

– Не согласен с такой точкой зрения. И лидерство "Спартака" для меня – не сюрприз в силу разных факторов: смены тренера в "Зените", кадровых перемен у конкурентов.

– Удивлены, что "Спартак" отошел от доктрины "Мы всегда будем бороться за первое место"?

– Уже ничему не удивляюсь. Так что – нет, не удивлен. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Карпина