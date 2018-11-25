Валерий Карпин: "Кто виноват, почему пропускаем с аутов? Виноваты ауты"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дал комментарий после гостевого поражения в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2). 49-летний российский специалист заявил, что при вбросе мяча из-за боковой необходимо играть внимательно в своей штрафной.

– Такая неудачная игра в начале встречи связана с нервами, – заявил Карпин. – Как только "Ростов" пропустил, то начали показывать хорошее движение. Почему много пропускаем с аутов? Это связано с тем, что мы зарабатываем ауты! При вбросе из-за боковой нужно играть внимательно в своей штрафной и следить за игроками соперников. Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси хорошо поборолся и забил. Можно занести в актив движение команды после 15-й минуты и начало второго тайма. "Ростов" хорошо работал в этих отрезках в прессинге.