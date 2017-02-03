Валерий Карпин: "Кто такой Давыдов и чего он достиг?"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул в интервью "СЭ", что не обращает внимания на высказывания Дениса Давыдова. Он отметил: его поражают такие футболисты.
– Недавно вычитали слова Дениса Давыдова: "Футболист две недели вообще не тренируется, но попадает в основу. Так было у Аленичева и у Карпина". Когда это слышите – о чем думаете?
– Думаю: кто этот человек? Кто такой Давыдов и чего он достиг?
– Молодое дарование.
– А есть Веллитон, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Не тренируясь две недели, выходит и забивает три гола.
– Значит, он Веллитона имел в виду?
– Наверное. Честно, я поражаюсь всем этим футболистам. Насколько у них коротка память! Я могу много чего рассказать. Но не хочу.
– Напрасно.
– У них семьи. Мамы, папы, жены, дети. Если начну говорить про каждого…
– Мамы закроют лица руками и будут долго плакать?
– И не только мамы. Поэтому я молчу. Но удивляюсь.
– Смородская посоветовала футболисту Алиеву на прощание "больше читать". Что Давыдову посоветуете вы?
– Если чтение хоть как-то его разовьет с точки зрения интеллекта – пусть читает. Футболисту, чтоб чего-то добиться, интеллект нужен в первую очередь. Это важнее техники и скорости.
– У Давыдова с интеллектом не очень?
– Раз такие вещи говорит – видимо, да.
– Когда тренер уходит, вслед ему несется много гадостей. Что с вами и случилось. Был кто-то, поразивший другим – деликатностью высказываний?
– Предполагал, кто может говорить добрые слова, а кто – нет. В этом смысле никто не поразил.
– Значит, слова того же Давыдова не стали неожиданностью?
– Подождите! (улыбается) Когда я работал со "Спартаком", в команде не было никакого Давыдова. Один раз его привлекли на сборы. Всё! И этот человек о чем-то рассказывает. Где он? Кто он? Вы хоть понимаете, что обращать на это внимание нельзя? Потому что смешно! Это все равно, что сегодня мальчик-студент скажет: "Голышак – клоун". (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)
zenit08
Карпин просто красавец! Если чел. никто, но вякает, нужно об этом прямо на это указать, что он и делает. Карпин имеет право говорить. Давыдов - пока нет.
11:27 3 февраля
icezellion
Давыдов - это русский Месси. Федун фигни не скажет!
11:18 3 февраля
spetrov
В общем-то, прав Карпин.
11:14 3 февраля
sb1006
Прежде, чем давать оценку работе тренера, игрокам надо самим хотя бы чего достичь. Был уже один такой эксперт-игрочишка.
10:55 3 февраля
Уткин за Спартак
Вот это нехило "сбитого летчика" зацепили слова мальчишки, что он решил таким образом отговориться. А по теме - да, Карпин - физрук, с этим не поспоришь. А Денису - только хорошей игры и осмысления поведения, пусть читает больше, это полезно.
06:55 3 февраля
igorvasilevich
Давыдов вообще никто. Игрок вообще ноль на палочки.
06:22 3 февраля