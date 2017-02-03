Валерий Карпин: "Кто такой Давыдов и чего он достиг?"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул в интервью "СЭ", что не обращает внимания на высказывания Дениса Давыдова. Он отметил: его поражают такие футболисты.

– Недавно вычитали слова Дениса Давыдова: "Футболист две недели вообще не тренируется, но попадает в основу. Так было у Аленичева и у Карпина". Когда это слышите – о чем думаете?

– Думаю: кто этот человек? Кто такой Давыдов и чего он достиг?

– Молодое дарование.

– А есть Веллитон, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Не тренируясь две недели, выходит и забивает три гола.

– Значит, он Веллитона имел в виду?

– Наверное. Честно, я поражаюсь всем этим футболистам. Насколько у них коротка память! Я могу много чего рассказать. Но не хочу.

– Напрасно.

– У них семьи. Мамы, папы, жены, дети. Если начну говорить про каждого…

– Мамы закроют лица руками и будут долго плакать?

– И не только мамы. Поэтому я молчу. Но удивляюсь.

– Смородская посоветовала футболисту Алиеву на прощание "больше читать". Что Давыдову посоветуете вы?

– Если чтение хоть как-то его разовьет с точки зрения интеллекта – пусть читает. Футболисту, чтоб чего-то добиться, интеллект нужен в первую очередь. Это важнее техники и скорости.

– У Давыдова с интеллектом не очень?

– Раз такие вещи говорит – видимо, да.

– Когда тренер уходит, вслед ему несется много гадостей. Что с вами и случилось. Был кто-то, поразивший другим – деликатностью высказываний?

– Предполагал, кто может говорить добрые слова, а кто – нет. В этом смысле никто не поразил.

– Значит, слова того же Давыдова не стали неожиданностью?

– Подождите! (улыбается) Когда я работал со "Спартаком", в команде не было никакого Давыдова. Один раз его привлекли на сборы. Всё! И этот человек о чем-то рассказывает. Где он? Кто он? Вы хоть понимаете, что обращать на это внимание нельзя? Потому что смешно! Это все равно, что сегодня мальчик-студент скажет: "Голышак – клоун". (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Карпина