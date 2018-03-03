Валерий Карпин: "Краснодару" нельзя давать пространство"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после поражения от "Краснодара" (1:3) в мате 21-го тура премьер-лиги выделил главные ошибки своей команды.

- Проиграли 1:3 - довольными быть сложно. былти мо менты в аткив и в пассив, раз прогирал, - заявил Карпин. - Оценка матча неудовлетворительная.

- "Ростов" играл очень нетипично для себя прежнего, была сделана большая ставка на атаку. Тактика себя не оправдала, согласны?

- Естественно, атаковать надо, предусматривая, чтобы не было контратак. С этим не справились. "Краснодару" нельзя давать пространство.

- Первый пропущенный гол - ошибка Песьякова. Как оцените игру вратаря?

- Вратари - отдельная каста. Оценивать их неправильно. Как сказали ребята, два рикошета было. Потому нельзя винить одного Песьякова нельзя.

- Что вас не удовлетворило в организации игры? Резервы где видите?

- Игра с мячом. Одно дело на сборах играть, другое дело в чемпионате ответственность другая. То, что не получался выход из обороны до первого гола. Мяч обжигал ноги чуть-чуть. Но это можно списать на первый матч на выезде. Резерв, прежде всего, в игре с мячом. (Екатерина ПОТАПОВА)