Валерий Карпин: "Какой будет схема в матче с "Динамо"? Увидите!"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчем 14-го тура премьер-лиги против "Динамо" заявил, что его команда хорошо подготовилась к этой встрече.

- Сигурдссон получил повреждение в матче с "Краснодаром", - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - Поэтому решили не рисковать и сделали паузу. Какой будет схема? Увидите! У нас было достаточно времени на восстановление, мы хорошо поработали и отдохнули. Надеюсь, на поле все это скажется.

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