Валерий Карпин: "Какие эмоции от матча со "Спартаком"? Негативные, какие"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что у него остались негативные впечатления от матча со "Спартаком" (0:2). При этом тренер заявил, что у него нет претензий к футболистам по самоотдаче.

- Вы первый раз в качестве тренера сыграли на "Открытие Арене". Какие эмоции, впечатления?

- Негативные. Какие они еще могут быть? (Улыбается.)

- Если абстрагироваться от результата, насколько довольны качеством игры?

- По самоотдаче претензий быть не может. Футболисты сделали все, что было в их силах. Больше на сегодняшний день не получилось. "Спартак" позволял владеть мячом и создавать моменты, но не смогли. Для усиления футбола у нас не было никакого маневра.

- У вас есть объяснение вратарскому феномену на "Открытие Арене"? Приезжает Довбня – все тащит. Сегодня то же самое с Абаевым... Причем он у вас даже не основной голкипер.

- А вы откуда знаете, кто основной? Даже я этого не знаю. Абаев, по-моему, сыграл даже больше, чем Песьяков. Объяснение вратарских спасений? Видимо, футболисты "Спартака" плохо бьют по воротам. Вот и все. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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