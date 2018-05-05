21:19 | Футбол — РФПЛ

Валерий Карпин: "Какие эмоции от матча со "Спартаком"? Негативные, какие"

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 Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что у него остались негативные впечатления от матча со "Спартаком" (0:2). При этом тренер заявил, что у него нет претензий к футболистам по самоотдаче.

- Вы первый раз в качестве тренера сыграли на "Открытие Арене". Какие эмоции, впечатления?

- Негативные. Какие они еще могут быть? (Улыбается.)

- Если абстрагироваться от результата, насколько довольны качеством игры?

- По самоотдаче претензий быть не может. Футболисты сделали все, что было в их силах. Больше на сегодняшний день не получилось. "Спартак" позволял владеть мячом и создавать моменты, но не смогли. Для усиления футбола у нас не было никакого маневра.

- У вас есть объяснение вратарскому феномену на "Открытие Арене"? Приезжает Довбня – все тащит. Сегодня то же самое с Абаевым... Причем он у вас даже не основной голкипер.

- А вы откуда знаете, кто основной? Даже я этого не знаю. Абаев, по-моему, сыграл даже больше, чем Песьяков. Объяснение вратарских спасений? Видимо, футболисты "Спартака" плохо бьют по воротам. Вот и все. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Турнирная таблица чемпионата России по футболу

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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клад555

semenovmaxim Да ладно, Валера пиздеть то!!! Положил в карман деньжат и сделал всем хорошо!А умнее ты и не придумал,мозгов то нет!

22:46

semenovmaxim

Да ладно, Валера пиздеть то!!! Положил в карман деньжат и сделал всем хорошо!

22:11

Robson58

Надо было в перерыве менять Юсупова -ползал как черепаха

21:47

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