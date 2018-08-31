Валерий Карпин: "Какая разница, кто пришел в "Ростов"? Давайте про игру"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 6-го тура РПЛ против "Рубина" отказался комментировать трансферы клуба. Сегодня стало известно о подписании контракта с нападающим сборной Исландии Видаром Кьяртанссоном. В заявку на игру он не попал.

- Ничего не буду говорить. Какая разница, кто пришел, не пришел? Давайте про игру, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер".

- Насколько "Ростов" готов к этой игре?

- Все готовы, все хорошо себя чувствуют. На первый взгляд, проблем с этим никаких.

- "Рубин" по схеме похож на "Ростов". Какой план на игру?

- (со смехом) Ну что значит "какой план на игру"? Да, похож, Поэтому план такой же, как и всегда.

"Ростов" - "Рубин": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)