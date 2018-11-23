Валерий Карпин: "К календарю у всех и всегда есть претензии"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" заявил, что у его команды были претензии к календарю. 49-летний специалист также добавил, что зимние матчи можно переносить на весну или проводить в городах с более приемлемой для футбола погодой.

– У вас есть претензии к составителям календаря – какой смысл создавать трудности, ставя матч в Красноярске на декабрь?

– К календарю у всех и всегда есть претензии. Просто потому, что никогда всем не угодишь. К составленному календарю у нас, а также у еще 2-3 клубов были претензии, и мы голосовали против, но большинством голосов календарь приняли. Вот и все. Но опять же, мы перешли на "осень-весну" в том числе и для того, чтобы зимние матчи было куда переносить. Это же один из ключевых аргументов. Так используйте этот козырь. Не хотите переносить на весну – играйте в другом городе. Стадионов сейчас достаточно. (Сергей Егоров)

Полностью интервью с Карпиным читайте в "СЭ" в ближайшее время

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