Валерий Карпин: "Хотелось бы выиграть у "Краснодара"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что команда нацелена на победу. По его словам, добиться этого будет тяжело.

– Можно ли проводить параллель с прошлой игрой с "Краснодаром"? Можно проводить. Состав плюс-минус похожий, – отметил Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер". – У нас не особо состав изменился. У соперника, может, 2-3 новых игрока. Посмотрим, что будет на поле, и можно ли будет провести параллель после игры. Этого бы не хотелось.

– Вы уже обыграли несколько больших команд. Можно ли эти победы перенести на сегодняшнюю игру?

– Да, но мы также проиграли "Локомотиву". Поэтому говорить о закономерностях не стоит. Каждая игра – это отдельная история. Конечно, хотелось бы выиграть. Понятно, что будет очень тяжело. Готовились. Посмотрим, что из этого получится.

– Насколько серьезна проблема отсутствия Скопинцева?

– У Щадина будут ровно такие же задачи. У нас на каждой позиции есть игроки, которые должны уметь замещать друг друга. Может ли Щадин сыграть как Скопинцев? Да, почему нет?