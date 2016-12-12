Валерий Карпин: "Главное открытие сезона – Селихов"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "Известиям" выразил мнение, что главное открытие сезона в чемпионате России – вратарь Александр Селихов. Голкипер в 17 матчах чемпионата в составе "Амкара" пропустил 12 голов, теперь 22-летний голкипер продолжит карьеру в "Спартаке".

– Три лучших игрока первого круга чемпионата России?

– Федор Смолов, Жулиано, Квинси Промес.

– Главное открытие сезона по версии Валерия Карпина?

– Александр Селихов. Приятно удивил Джано, хотя не могу назвать его открытием – просто парень качественно прибавил. Уровень его способностей мне хорошо известен еще по совместной работе в "Спартаке". Также выделил бы Торнике Окриашвили из "Краснодара".