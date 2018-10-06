Валерий Карпин: "Главное, чтобы вера в себя не переросла в самоуверенность"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчем 10-го тура РПЛ против "Оренбурга" заявил, что его команда не изменит игру в обороне.

- Победа над "Спартаком"? Да, после этого появляется мотивация и вера в себя, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер". - Главное, чтобы все это не переросло в самоуверенность, как после матча с ЦСКА. Сегодня, надеюсь, этого не будет. 2 нападающих у "Оренбурга"? Ничего для нас не меняется. Мы играли и против одного, и против двух, и против трех нападающих - в наших перестроениях в обороне ничего не меняется.

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