Валерий Карпин: "Если не уволят, то в качестве эксперта на ТВ меня не увидите"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Уралом" (1:0) в 30-м туре чемпионата России сказал, что во время чемпионата мира-2018 он вместе с игроками своей команды может посетить один из матчей турнира в Ростове-на-Дону. В рамках мирового первенства на "Ростов Арене" пройдут 5 встреч.
– Какие планы на чемпионат мира? Увидим ли мы вас в качестве эксперта?
– Если не уволят из "Ростова", то в качестве эксперта не увидите, - сказал Карпин. - Если останусь тут, то соберемся плюс-минус через месяц, начнем подготовку в Ростове, потом уедем в Австрию на сбор. В ростовский период, может, и посетим какой-то матч. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. На "Ростов Арене" пройдут игры Бразилия – Швейцария (17 июня), Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня), Корея – Мексика (23 июня), Исландия – Хорватия (26 июня), а также одна встреча 1/8 финала турнира.
Владимир 3107
Арутюнянцу первым делом надо менять Карпина и брать хорошего тренера. Иначе ростовчане всю жизнь будут отираться в аутсайдерах. Карпин не тот кто может создавать классные команды. На готовеньком, с легионерами за сто миллионов баксов, под крышей Федуна Карпин ещё что-то может. А в "Ростове" Валера не потянет. Карпин явно не Бердыев. Надо не пожалеть финансов купить классного тренера, а остальное тренер сможет сделать. Деньги окупятся. Бердыев показал, что для "Ростова" самое главное это тренер! Португальца Кейроша было бы классно взять в "Ростов". Китайцев иранцы с Кейрошем, как бы за между прочим, обыграли. Карлуш из иранцев сделал сильнейшую команду Азии. Карлуш и Азмуна сможет вернуть в "Ростов". Карреру можно взять, если отчислят его из "Спартака". На крайний случай Кононова можно пригласить в "Ростов". Вернуть Качараву, Эззатолахи, Трошечкина, Корнела Салату, может ещё одного опытного центрального защитника взять, пусть того же Димидко из СКА Хабаровска и можно будет снова бороться за Кубок Лиги Чемпионов. Такое трио: Качарава-Шомуродов-Вебер любую команду сметёт. Удачи "Ростову"!!!!
17:48
ValeraK
Валера, верим!
17:25