Валерий Карпин: "Если не уволят, то в качестве эксперта на ТВ меня не увидите"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Уралом" (1:0) в 30-м туре чемпионата России сказал, что во время чемпионата мира-2018 он вместе с игроками своей команды может посетить один из матчей турнира в Ростове-на-Дону. В рамках мирового первенства на "Ростов Арене" пройдут 5 встреч.

– Какие планы на чемпионат мира? Увидим ли мы вас в качестве эксперта?

– Если не уволят из "Ростова", то в качестве эксперта не увидите, - сказал Карпин. - Если останусь тут, то соберемся плюс-минус через месяц, начнем подготовку в Ростове, потом уедем в Австрию на сбор. В ростовский период, может, и посетим какой-то матч. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. На "Ростов Арене" пройдут игры Бразилия – Швейцария (17 июня), Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня), Корея – Мексика (23 июня), Исландия – Хорватия (26 июня), а также одна встреча 1/8 финала турнира.