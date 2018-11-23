Валерий Карпин: "Если бы "Ростову" надо было играть в манеже, попросил бы руководство не везти туда команду"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" заявил, что попросил бы руководство клуба не везти команду в манеж, несмотря на угрозу технического поражения. Ранее стало известно, что игра 16-го тура премьер-лиги между "Енисеем" и "Ахматом" состоится в манеже Красноярска.

– Представим, что вашему "Ростову" предстоит играть в манеже. Что бы сделали?

– А нам, возможно, и предстоит играть там – 3 марта будущего года может сложиться такая же ситуация, как и сейчас. Если бы нам надо было играть в манеже, попросил бы наше руководство не везти команду в манеж.

– Но это техническое поражение.

– Да, я это понимаю. Но это хотя бы вывело ситуацию на иной уровень. Лига говорит о том, что надо зарабатывать деньги, о хорошей картинке и заработках от ТВ. Чтобы мы перешли на профессиональные рельсы. О каком профессионализме и деньгах может идти речь, если игра премьер-лиги будет проводиться в манеже и игру смогут посмотреть три тысячи зрителей. Какой смысл говорить о заполняемости стадионов и высокой посещаемости? (Сергей Егоров)

Полностью интервью с Карпиным читайте в "СЭ" в ближайшее время

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