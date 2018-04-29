Валерий Карпин: "До удаления у соперника у "Ростова" было больше конструктива, чем после него"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин остался доволен игрой команды в матче 28-го тура премьер-лиги с "Тосно" (2:0). С 26-й минуты ростовчане играли в большинстве.

– Конструктивные действия понравились, когда играли в равных составах, – заявил в эфире канала "Наш футбол" Карпин. – До удаления конструктива было больше, чем после него. Радовало, что до удаления больше создавали моментов, пока "Тосно" не сел слишком глубоко из-за меньшинства. Прессинг, который создавали после потери мяча, понравился, сразу шли в отбор хорошо.

Вышедшие на замену Юсупов и Зуев поучаствовали в голах, усилили игру. Зуева выпустили на весь фланг, он раньше не играл полностью крайнего полузащитника и защитника. Но у соперника было на человека меньше, поэтому нам надо было побеждать, мы вынуждены были идти на небольшой риск. Планировали ли выпустить Маера? Да, потому что Калачев просил замену. Но попросил ее и Ионов. Пришлось менять российского игрока на россиянина, поэтому вышел Макеев.