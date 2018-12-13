Валерий Карпин: "До обсуждения каких-либо деталей со "Спартаком" дело вообще не доходило"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что не обсуждал конкретны условия со "Спартаком", когда красно-белые предложили ему возглавить команду.

- Проходила информация, что вы якобы поставили условия по трансферам и по своему контракту в "Спартаке".

- Это бред. До обсуждения каких-либо деталей дело вообще не доходило.

- С вами встречался вице-президент "Спартака" Измайлов?

- Да. (Сергей Егоров)

Полную версию интервью Валерия Карпина читайте в скором времени на "СЭ"