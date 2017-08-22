Валерий Карпин: "Даже учитывая удаление, "Спартак" не должен был проигрывать "Локомотиву"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "России 24" высказал свое мнение по поводу поражения красно-белых от "Локомотива" (3:4) в матче 7-го тура чемпионата России.

– Каррера говорил, что причина поражения от "Локо" не в удалении, а в ошибках. Что это за ошибки?

– Мы не знаем, кто и как тренирует "Спартак". Сложно судить со стороны. Со схемой 4-4-1 можно обороняться – и можно обороняться хорошо. Оборона не очень меняется по сравнению со схемой 4-4-2. Можно было бы сыграть в пять защитников? Да, наверное, можно. Повторяю, мы не знаем, как, что и для чего тренируются футболисты. Можно было при счете 2:1 не бегать большими силами в атаку, как это делал "Спартак". Возможно, это и погубило его.

– Как повлиял выход на поле Мельгарехо и Фернанду?

– Если бы "Спартак" выиграл, сейчас бы все говорили, что очень правильные замены, мол, Мельгарехо здорово помог, Фернанду тоже. По факту же понятно, что нет. В момент замен никто бы не сказал, что если Мельгарехо выйдет, то "Спартак" проиграет.

– Многие говорят о неудалении Миранчука как об одном из ключевых моментов. Выглядело нарушение на Глушакове действительно жутковато…

– Было бы удаление, возможно, было бы по-другому. Возможно, "Локомотив" бы не выиграл, а может, и выиграл бы. Смысла говорить об этом нет. Даже учитывая удаление, "Спартак" не должен проигрывать такие матчи. Тем более пропускать четыре… Конечно, все могло бы сложиться по-другому, если бы судья удалил Миранчука. Всегда можно говорить: "Если бы да кабы". Сослагательное наклонение в футболе постфактум роли не играет.