Валерий Карпин: "Было два предложения, но не срослось"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "России 24" отметил, что готов рассмотреть предложения о работе. По словам наставника, пока у него пауза в карьере.

– За время работы на телевидении что-то новое или неожиданное для себя открыли? Что-то понравилось?

– Неожиданное, наверное, нет. Я еще в Испании работал на вашей стороне. Поэтому с точки зрения работы комментатором я ничего особенного не увидел. Одно дело – сидеть и слушать телевизор. Другое дело – сидеть рядом с комментатором в течение первых и вторых 45 минут и поддерживать эмоциональный порыв или посыл. Это не так просто, особенно когда матчи неинтересные.

– Есть вероятность того, что мы вас увидим в журналистике?

– Никогда не говори никогда. Поэтому не могу сказать, что 100 процентов этим заниматься не буду. Пока просто пауза, а дальше видно будет.

– Были тренерские предложения, о которых вы всерьез размышляли?

– Было два предложения. Но не срослось.

– Были заявления президента "Анжи"…

– О чем они были? Что Карпин – фаворит номер один? Ну и? Дальше что?

– Сейчас вы просто отдыхаете и готовы рассматривать предложения?

– Да, естественно.