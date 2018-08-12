Валерий Карпин: "Была не недооценка соперника, а проблема вскрытия его обороны"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после матча 3-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1), что не увидел недооценки сопреника в действиях своих игроков.
- Была ли недооценка соперника?
. Недооценки не вижу. Были проблемы вскрытия такой обороны, какаую сегодня выстроили "Крылья". Сегодня это не получилось.
- Почему не было Юсупова и повлияло ли это на исход матча?
- У него травма. Повлияло или нет - смысла нет сейчас уже говорить. Выиграли бы - сказали бы что мол, не повлияло. Хотя заменивший его Гулиев даже приз лучшему игроку матча получил (имеется в виду приз Ростовской областной федерации футбола лучшему игроку в составе "Ростова" - Ю.П.)
- Очевидно, что команде нужна свежая кровь в атаке. С вами уже неделю тренируется конголезский нападающий Шибамба. Планируется ли его подписать?
- Это вопрос к клубу, а не ко мне.
- Но вас как тренера он устраивает?
Вместо ответа Карпин развел руками и направился к выходу. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)