Валерий Карпин: "Была не недооценка соперника, а проблема вскрытия его обороны"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после матча 3-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1), что не увидел недооценки сопреника в действиях своих игроков.

- Была ли недооценка соперника?

. Недооценки не вижу. Были проблемы вскрытия такой обороны, какаую сегодня выстроили "Крылья". Сегодня это не получилось.

- Почему не было Юсупова и повлияло ли это на исход матча?

- У него травма. Повлияло или нет - смысла нет сейчас уже говорить. Выиграли бы - сказали бы что мол, не повлияло. Хотя заменивший его Гулиев даже приз лучшему игроку матча получил (имеется в виду приз Ростовской областной федерации футбола лучшему игроку в составе "Ростова" - Ю.П.)

- Очевидно, что команде нужна свежая кровь в атаке. С вами уже неделю тренируется конголезский нападающий Шибамба. Планируется ли его подписать?

- Это вопрос к клубу, а не ко мне.

- Но вас как тренера он устраивает?

Вместо ответа Карпин развел руками и направился к выходу. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)