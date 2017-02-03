Валерий Карпин: "Билялетдинов привез после отпуска пять лишних килограммов и сказал, что это нормально"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин подчеркнул в интервью "СЭ", что в свое время полузащитник Динияр Билялетдинов набрал пять лишних килограммов за время отпуска. Он также отметил важность дисциплины.

– Вы тогда произнесли: "Я понял – тренера должны бояться". Сегодня готовы повторить?

– Да. Свойство человеческое – расслабляться! Если меня никто и ничего не напрягает, я тоже расслаблюсь. Пока есть лимит, футболисты хочешь не хочешь сбавляют обороты. Почему? Вы знаете ответ?

– Будут в составе при любом раскладе.

– Вот и все! Как-то же надо их напрягать. Поэтому-то и случались вторые места. Хотя бы вторые! Уже достижение.

– 100 евро за сто грамм лишнего веса – нормально?

– Конечно, нормально! Правда, за сто грамм никого не штрафовали.

– Это меняет дело.

– Установлена была эта цифра? Да! Но даже за пятьсот грамм не наказывали, если разовый случай. У кого было три-четыре килограмма лишних – тот получал штраф.

– Когда при всех штрафах Веллитон привез пяток лишних килограммов, вы изумились?

– Пять Веллитон не привозил никогда! А вот Билялетдинов привез. Еще и высказался, что это нормально. Тогда я был действительно поражен. Для профессионального футболиста пять лишних кило – "нормально"!

– Обошлись вы с Билялетдиновым жестко.

– Ничего жесткого! Я же объяснял футболистам, что существуют такие-то правила. Вы согласны выполнять? Да. Хотите их нарушать? Нет. В чем проблема? После отпуска разрешалось привезти один лишний килограмм. Но не пять! Держи себя в руках – и платить не придется. Разве сложно?

– У Динияра понимания не встретили? Он искренне решил, что вы его ненавидите?

– Мне все равно, что он решил. Если ты нарушил правила и возвращаешься с таким весом – плати. Привез Веллитон три килограмма – тоже заплатил. Тем более, всех предупреждали заранее. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

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