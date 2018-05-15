Валерий Гладилин: "Ташаеву надо еще на год остаться в "Динамо"

Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин считает, что 23-летнему полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву рано уходить в ведущие клубы, где он может сесть на скамейку. Напомним, что хавбек входит в сферу интересов красно-белых и "Зенита".

– Если Ташаев перейдет в "Спартак", то еще не факт, что будет играть, – сказал Гладилин. – Хохлов прав, говоря, что Александру пока лучше оставаться в "Динамо". Там ему доверяют, в этой команде хавбек себя уже проявил. У того же "Спартака" большие задачи, выступление в Лиге чемпионов, и приходить туда нужно уже в полном порядке. Это должен быть как минимум футболист сборной, потому что конкуренция у красно-белых выше, чем у бело-голубых. Так что Ташаеву в самом деле нужно еще год повыступать за "Динамо".

В завершившемся сезоне хавбек провел 28 матчей и забил семь мячей.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Михаил Гершкович: "Ташаеву рано уходить из "Динамо" //

Андрей Коблев: "Динамо" будет трудно удержать Ташаева" //

Дмитрий Хохлов: "Ташаеву нет смысла покидать "Динамо" и переходить в "Зенит" или "Спартак"