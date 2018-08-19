Валерий Гладилин: "Промесу достаточно и 70 процентов усилий, чтоб в нашем чемпионате сверкать"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от победы красно-белых над "Краснодаром" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России. Также он отметил что легионеры в команде Массимо Карреры находятся в неоптимальных физических кондициях.

– Матч показал, что спартаковские лидеры пока не в лучших кондициях. В первую очередь это относится к Луизу Адриану и Фернанду. Неслучайно Каррера их заменил. Хотя в такой игре ведущих футболистов с поля обычно не убирают. Но здесь тренер почувствовал – что-то у бразильцев не идет, нужно выпустить ребят посвежее и моложе. Чтоб держали темп, который до последней минуты оставался очень высоким. Было видно – и "Спартак", и "Краснодар" играли на победу, никто за ничью цепляться не собирался. Смотреть на это приятно.

– Трудно не согласиться, Валерий Павлович.

– Ну а то, что забили всего один мяч... Подвело исполнительское мастерство. Моментов-то хватало. И у Ари, и у Промеса, и у других.

– Отличился в итоге Зе Луиш.

– Все было выполнено идеально: подача Промеса, аккуратный сброс Жиго и мастерский прыжок Зе Луиша, который, продавив Мартыновича, точно пробил головой. Эту победу "Спартак" выстрадал и заслужил. Парни проявили характер, сражались до конца. Молодцы! Так и надо играть в каждом матче!

– Удивились, обнаружив в "старте" Мельгарехо и Самедова?

– Да нет. Мне кажется, Каррера выбрал оптимальный состав на данный момент. Просто не все игроки еще готовы функционально. Особенно легионеры.

– В том числе Промес?

– Он не тот, что прежде, но потихоньку прибавляет. Старается, раздает обостряющие передачи, бьет по воротам. Думаю, скоро форму наберет.

– Значит, зря упрекают его в равнодушии и потере мотивации?

– Ну, какое-то успокоение наверняка присутствует. Такому мастеру как Промес, достаточно и 70 процентов усилий, чтоб в нашем чемпионате сверкать. Все-таки проходных матчей у нас многовато. Когда же попадаются более серьезные соперники – "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар" – приходится уже выкладываться на полную катушку. Если Промес в порядке, его игру отличает легкость и быстрота. Пока, к сожалению, этого не видим. (Александр КРУЖКОВ)

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