16:35 | Футбол — РФПЛ

Валерий Гладилин: "Гарай подходит "Спартаку"


Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин уверен, что защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай необходим столичной команде. Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил за переход аргентинца 20 миллионов евро. Предполагалось, что красно-белые готовы платить футболисту 5 миллионов евро в год.

 
24-летний олимпийский чемпион ЛУАН (слева) и 30-летний вице-чемпион мира Эсекиэль ГАРАЙ могут оказаться в "Спартаке".Луан и Гарай. Побьет ли "Спартак" трансферный рекорд?

– Нужен ли "Спартаку" Гарай, которого очень хочет видеть в команде Массимо Каррера?

– Нужен, потому что два защитника – это мало. Кутепов пока не вписывается, а Гарай, считаю, пригодится. Чемпионат длинный, поэтому он необходим.

– Какое у вас осталось мнение о Гарае по его выступлениям в "Зените"?

– Хорошее мнение. Команда выигрывала, участвовала в международных турнирах. Считаю, что для уровня нашего чемпионата этот футболист подходит.

– Появилась информации, что "Спартак" предложил за Гарая 20 миллионов евро. Стоит ли этот защитник таких денег?

– И "Валенсия", и "Спартак" знают его силу. То, что игрок хороший, – это понятно, а по цене мне сложно сказать. Если клуб устраивает эта сумма и он может ее заплатить – это его вопрос. Сам игрок команде подходит, а с ценой могут быть разные нюансы, которые ни пресса, ни кто-то еще знать не могут.

– Насколько важно то, что Гарай адаптирован к чемпионату России?

– Конечно, это важно. Он уже здесь играл и уровень футболиста известен. Он сможет быстро влиться в команду. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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