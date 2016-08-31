Валерий Гладилин: "Денисов ершистый? Семин таким же был"

Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал вероятный трансфер полузащитника "Динамо" Игоря Денисова в "Локомотив".

– Юрий Павлович – опытный тренер, – говорит Гладилин. – Он умеет работать с самобытными игроками, с характером, такими, как Игорь – неуступчивым, ершистым. Но Семин и сам такой был. Денисова пригласили только потому, что главный тренер с ним переговорил. Такие игроки всегда должны выступать в основе. Если такого не происходит, они начнут вредничать и причитать. Но у Семина таких футболистов много было. Если Денисов в "Локомотиве" не заиграет, его просто оттуда уберут.

– Сможет ли он вернуться в сборную после известного конфликта со Станиславом Черчесовым?

– Шансы есть. Если Денисов будет в отличной форме, покажет футбол европейского уровня, то получит вызов. Общественность не позволит другого варианта. Да и Черчесов не откажет Игорю, если он будет лучше своих конкурентов. (Ярослав СУСОВ)