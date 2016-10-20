Валерий Газзаев: "За грубые ошибки судей нужно наказывать"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, в октябре этого года вошедший в состав Государственной Думы и ставший заместителем председателя комитета по спорту, в интервью "СЭ" поделился мнение о судействе в России. По его словам, нужно повышать общий уровень подготовки арбитров.

– В последние недели вся страна обсуждает исключительно судейские скандалы – сначала в матче "Зенит" – "Спартак" с участием арбитра Сергея Иванова, а затем в игре "Спартак" – "Ростов", где неоднозначное решение принял Владислав Безбородов. 6 октября в отставку ушел руководитель судейского департамента Валентин Иванов. Что вы обо всем этом думаете?

– К сожалению, после каждого тура мы обсуждаем действия судейских бригад, вместо того чтобы говорить о качестве футбола, тактике, индивидуальном мастерстве, командных действиях и интересных комбинациях.

И дело не в Ивановых. Валентин Иванов – образованный, грамотный руководитель, в прошлом очень хороший арбитр, который работал на чемпионатах мира и Европы. Убежден, менять нужно не отдельных людей, а уровень подготовки судей и их манеру судейства. Но если арбитр допускает грубейшую ошибку, которая очевидна, то, конечно, таких судей надо отстранять и в дальнейшем не допускать до матчей подобного уровня.