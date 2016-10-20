Валерий Газзаев: "Я против введения видеоповторов"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, в октябре этого года вошедший в состав Государственной Думы и ставший заместителем председателя комитета по спорту, в интервью "СЭ" отметил, что введение видеоповторов не принесет пользы футболу. По его словам, ошибки и человеческий фактор привносят дополнительный интерес игре.

– Не пора ли вводить видеоповторы, чтобы в принципе лишить судей возможности ошибаться?

– Не исключаю, что со временем это придет и в футбол. Но лично я – против введения видеоповторов. Ведь футбол – игра динамичная, 45 минут проходят на одном дыхании. Просмотр видеоповторов актуален, допустим, в хоккее, где в матчах постоянно возникают паузы и считается чистое время. А как это будет выглядеть в футболе? К примеру, арбитр назначает 11-метровый, потом долго смотрит повтор и отменяет пенальти?

И потом, наша игра интересна в том числе благодаря человеческому фактору. Обсуждения, споры о судействе после матчей – тоже часть футбола. Не будет споров – уменьшится и интерес.

Так что, на мой взгляд, нужно повышать требования к судьям, их квалификацию. Тем более что сейчас матчи судят сразу по пять человек, не считая запасного арбитра.