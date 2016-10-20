Валерий Газзаев: "Я просто в восторге от новой арены ЦСКА"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, в октябре этого года вошедший в состав Государственной Думы и ставший заместителем председателя комитета по спорту, в интервью "СЭ" отметил, что новый стадион ЦСКА просто восхитителен. По его словам, он рад, что в стране появляются арены такого уровня.

– Согласны с Соловьевым, что у "Краснодара" очень красивый стадион?

– Поздравляю и "Краснодар", и президента клуба Сергея Галицкого, который многое делает для популяризации футбола не только на Кубани, но и в целом в России. Он сам создал клуб, академию, теперь построил стадион. При такой постановке футбольного хозяйства "Краснодар" по определению должен бороться за место в Лиге чемпионов.

Хочу также отметить, что я просто в восторге от новой арены ЦСКА! Великолепный стадион, поздравляю с его открытием президента клуба Евгения Гинера, который вложил всю свою душу в этот проект. Очень хорошо, что в России появляются современные, комфортные стадионы – это замечательная тенденция. На таких аренах мы просто обязаны показывать хороший футбол! Да и у болельщиков не будет поводов отвлекаться на хулиганство, когда на стадионе так комфортно, удобно и приятно находиться. Я уже дважды был на "Арене ЦСКА" – зрители болеют, радуются, поддерживают команду все 90 минут. Это настоящий праздник!