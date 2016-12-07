Валерий Газзаев: "Высоко оцениваю работу Слуцкого в ЦСКА"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высоко оценил работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера красно-синих. Ранее стало известно, что сегодняшний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" станет последним для Слуцкого.

– Высоко оцениваю работу Слуцкого в ЦСКА, - отметил Газзаев в интервью "СЭ". - За семь лет его работы команда являлась флагманом российского футбола, находилась наверху. Каждому тренеру хотелось бы пожелать такой же успешной работы, которую проделал Леонид Викторович.

– А что вы, как победитель Кубка УЕФА, тогда скажете об успехах Слуцкого в еврокубках?

– Конечно, хотелось бы, чтобы ЦСКА в еврокубках выступил лучше. Думаю, команда могла сыграть удачнее на международной арене. Во внутреннем чемпионате армейцы все выиграли, а в еврокубках, к сожалению, не добились того, чего хотели. То есть какая-то некоторая неудовлетворенность осталась. Все-таки ЦСКА созрел для больших свершений в Европе. У клуба прекрасная инфраструктура, стадион.

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