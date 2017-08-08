Валерий Газзаев: "Великолепная работа Вилкова на матче "Зенит" - "Спартак" – пример для всех наших арбитров"

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что арбитр Михаил Вилков полностью справился со своими обязанностями во время матча 4-го тура РФПЛ "Зенит" - "Спартак" (5:1). По его словам, работа судейской бригады в этой встрече должна стать примеро для других рефери.

- Отдельных слов заслуживает, конечно же, арбитр, - заявил Газзаев. - Я был поражен. Вы сами знаете, все последние годы тема судейства всплывает едва ли не после каждого тура, мы только и обсуждаем действия и ошибки рефери, вместо того чтобы говорить о мастерстве футболистов, тактических замыслах тренеров и красивых игровых комбинациях. Но сейчас судья был в хорошем смысле незаметен, он не совершал бесполезных свистков, позволял вести борьбу – и в итоге превратил матч в настоящий спектакль. То, что игра произвела столь сильное впечатление, – во многом его заслуга.

В российском чемпионате редко увидишь, что футболисты падают, вскакивают и бегут дальше, а не ждут на газоне очередного ненужного свистка. Великолепная работа Вилкова – пример для всех наших рефери, как улучшить и качество судейства, и уровень игры. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева