Валерий Газзаев: "В матче против "Краснодара" была большая ошибка Гончаренко – замены Дзагоева и Чалова"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ошибся в матче 12-го тура РПЛ против "Краснодара", убрав с поля Чалова и Дзагоева.

- Валерий Георгиевич, возвращаясь к ЦСКА. Вы считаете, что в последнем туре армейцы проиграли "Краснодару" по делу? Они вполне могли добиться победы и шли бы сейчас в первой тройке.

– В матче против "Краснодара" была большая ошибка главного тренера – замены Дзагоева и Чалова. Подчеркну – ошибка, на мой взгляд. Считаю, настоящий бомбардир (а Чалов – лучший снайпер не только ЦСКА, но и всей лиги) за 90 минут способен отыскать момент для результативного удара. А по поводу Дзагоева мы слышим: "он должен привести себя в порядок". Стоп – но футболиста меняют каждую игру, давая ему по 50-60 минут, у того возникает психологический дискомфорт. Нужно дать ему полноценное игровое время. Дзагоев– мастер, системообразующий футболист, который определяетигру команды. Ему нужно вернуть уверенность в себе, а постоянными заменами этого не добиться.

Или возьмите матч с "Ромой". До счета 0:3 команда просто смотрела, как играют хозяева.

И задвигалась, только когда римляне встали, добившись комфортного преимущества. Почему с самого начала не играли активно и агрессивно?!

В общем, независимо от наличия в составе молодежи, ЦСКА нужно добиваться результата, иначе в чемпионате не удастся пробиться в зону Лиги чемпионов, а это повлечет за собой недостаточный опыт у игроков, которые сейчас получают его в главном еврокубке. Умение совмещать качество игры и результат – едва ли не главное в футболе. Ведь можно очень красиво играть – и регулярно проигрывать. (Дмитрий Симонов)

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