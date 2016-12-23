Валерий Газзаев: "В чемпионской гонке еще ничего не ясно"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что армейцы и "Зенит" еще смогут побороться со "Спартаком" за чемпионство. После 17 туров подопечные Массимо Карреры лидируют в турнирной таблице, "Зенит" отстает на 5 очков, ЦСКА - на 7.

- Считаю, что в золотой гонке еще ничего не ясно. "Спартак" заслуженно лидирует, но и "Зенит" с ЦСКА не потеряли шансы на чемпионство. Мы видим, насколько активно клуб из Петербурга работает на трансферном рынке этой зимой. Еще одна сильная сторона "Зенита" – Мирча Луческу, очень опытный специалист. (Дмитрий СИМОНОВ)

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